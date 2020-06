Basket

Basket - NBA : Le message fort d’Evan Fournier sur la reprise de la saison !

Publié le 17 juin 2020 à 10h35 par La rédaction

Alors que la saison NBA s’apprête à reprendre, Evan Fournier a dévoilé sa position et a notamment indiqué que le vainqueur ne sera pas considéré comme un « vrai champion ».

La crise sanitaire a bousculé le calendrier NBA. Suite au test positif de Rudy Gobert, les dirigeants avaient pris la décision, le 11 mars dernier, de suspendre la saison. Alors que la suite de l’exercice demeurait incertaine, la NBA a acté la reprise. Le championnat devrait donc reprendre le 31 juillet à Disney World situé à Orlando. Huitième de conférence Est avec sa franchise californienne, Evan Fournier évoluera à domicile avec l’espoir de glaner un premier titre NBA. Néanmoins, le joueur français a indiqué que ce titre n’aura pas la même valeur en raison du format de la compétition.

« Ce n'est juste pas pareil »