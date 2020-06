Basket

Basket - NBA : Coronavirus, symptômes… Rudy Gobert donne de ses nouvelles

Publié le 24 juin 2020 à 11h35 par T.M.

Contrôlé positif au coronavirus en mars dernier, Rudy Gobert assure ne toujours pas être à 100%.

Alors que la saison de NBA devrait reprendre d’ici quelques semaines, tout avait été stoppé suite au contrôle positif de Rudy Gobert. Le 11 mars dernier, le pivot du Jazz avait contracté le coronavirus, de quoi faire réagir à la ligue, qui a décider de suspendre ses activités. Le Français a ainsi été le « patient zéro » en NBA, ce qui lui a d’ailleurs valu de nombreuses critiques. Il n’empêche que Gobert a ressenti certains effets du coronavirus. Et si le joueur du Jazz ne fait partie de ceux les plus gravement touchés, il assure encore ressentir certains symptômes.

« Je sens encore des trucs bizarres »