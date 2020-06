Basket

Basket - NBA : Black Lives Matter, reprise de la saison... Cette légende sort du silence !

Publié le 18 juin 2020 à 19h35 par La rédaction

Alors que plusieurs joueurs de la NBA, avec Kyrie Irving en première ligne, pensent que la reprise de la NBA effacerait le Black Lives Matter, Magic Johnson affirme que la ligue américaine pourrait être un boost à ce mouvement social.

Au cœur de nombreuses critiques depuis sa prise de position en défaveur du retour de la NBA, Kyrie Irving souhaite maintenir l’attention des américains et notamment des admirateurs de la ligue américaine sur le mouvement social Black Lives Matter. Certains joueurs ont rejoint l'avis du fameux dribbleur des Nets mais une légende des Lakers de Los Angeles n’a pas approuvé son avis. Pour lui, la reprise de la NBA ne fera pas d’ombre au mouvement antiracistes qui prend beaucoup d’ampleur aux Etats-Unis ces dernières semaines.

« Les protestations vont continuer pendant que la NBA va reprendre. Cela ne va pas arrêter. »