Basket - NBA : Kevin Durant vole au secours de Kyrie Irving !

Publié le 18 juin 2020 à 15h35 par T.M.

Faisant partie des joueurs opposés à la reprise de la NBA, Kyrie Irving s’attire de nombreuses critiques. Kevin Durant a toutefois souhaité prendre la défense du joueur des Nets.

Après plusieurs semaines d’arrêt suite à la crise sanitaire, la saison NBA va prochainement reprendre ses droits. Une bonne nouvelle pour les fans, mais certains joueurs ne sont pas pour retrouver les parquets prochainement. Meneur des Brooklyn Nets, Kyrie Irving est à la tête de ce groupe. De quoi placer le joueur de 28 ans dans une position délicate, étant ainsi en première ligne face aux critiques. Et dernièrement, c’est Kendrick Perkins qui n’a pas mâché ses mots à l’encontre de Kryie Irving, lâchant : « Si vous prenez le cerveau de Kyrie Irving à l'heure actuelle et que vous le mettez dans un oiseau, il va se mettre à voler en arrière. Il est désorienté et manque de leadership ».

Kevin Durant intervient !