Basket - NBA : Coronavirus, Mitchell… Evan Fournier monte au créneau pour Rudy Gobert

Publié le 17 juin 2020 à 23h35 par T.M.

Suite à son contrôle positif au coronavirus, Rudy Gobert avait essuyé de nombreuses critiques, y compris de la part de son coéquipier au Jazz, Donovan Mitchell. De quoi faire réagir Evan Fournier.

Alors que la saison NBA va reprendre dans les prochaines semaines, tout s’était arrêté suite au contrôle positif de Rudy Gobert au coronavirus. Le pivot du Jazz a donc été le « patient zéro » au sein de la ligue nord-américaine. Toutefois, cela a valu de nombreuses critiques au Français, y compris de la part de ses coéquipiers. Cela a été le cas avec Donovan Mitchell. Lui aussi contaminé, le meneur de jeu de la franchise d’Utah estimait que c’était de la faute de Gobert, dont il était très proche. De quoi tendre les relations entre les deux joueurs du Jazz. Le joueur de 27 ans n’a donc pas vécu des moments faciles, mais il peut toutefois compter sur le soutien d’Evan Fournier.

« J’ai trouvé ça décevant »