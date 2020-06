Basket

Basket - NBA : Ces secteurs où LeBron James est «meilleur» que Michael Jordan !

Publié le 17 juin 2020 à 19h35 par Th.B.

Avec la diffusion de The Last Dance sur ESPN et Netflix, les témoignages se sont multipliés dans le débat du GOAT entre Michael Jordan et LeBron James. Et bien qu’il estime que His Airness soit le plus grand, Charles Barkley a reconnu que King James surpassait Jordan dans deux domaines spécifiques.

Le 20 avril dernier, 19 aux USA, le documentaire The Last Dance , qui a retracé la dynastie des Chicago Bulls dans les années 90 entamait sa diffusion avec la sortie des deux premiers épisodes de la série être diffusés. Au fil des semaines, de nouvelles parties étaient présentées au grand public et les témoignages se succédaient concernant la toute puissance de Michael Jordan comparée à son héritier LeBron James. Charles Barkley révélait dernièrement que pour lui, l’héritier de His Airness était nul autre que le regretté Kobe Bryant. Chuck a campé sur sa position pour ESPN , en assurant que LeBron James devrait plutôt être comparé à Magic Johnson. Pour le consultant de TNT , James est néanmoins supérieur à Jordan dans deux secteurs du jeu.

« Il est un meilleur passeur que Michael Jordan, il est un meilleur playmaker »