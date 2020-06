Basket

Basket - NBA : Reprise, LeBron James… Ce joueur des Lakers clarifie ses propos !

Publié le 15 juin 2020 à 20h35 par Th.B.

Alors que Dwight Howard avait assuré que la reprise de la NBA n’était pas une priorité compte tenu de ce qu’il se passe aux États-Unis et le Black Lives Matter, son représentant a tenu à justifier la position du pivot des Los Angeles Lakers.

« Je suis d'accord avec Kyrie. Le basketball, ou tout autre divertissement, n'est pas nécessaire actuellement et représenterait seulement une distraction. (…) J'aimerais plus que tout remporter mon premier titre de champion NBA, mais l'unité de mon peuple ça serait encore un plus grand titre, c'est juste trop beau pour laisser passer cette opportunité ». Dwight Howard prenait récemment le parti de Kyrie Irving, star de la NBA qui a ouvertement refusé de reprendre la saison. La cause ? Les problèmes sociaux qui ont lieu aux États-Unis depuis la mort de George Floyd des mains des forces de l’ordre. Le pivot des Los Angeles Lakers allait alors à l’encontre de la position de LeBron James, souhaitant à tout prix reprendre la compétition. Cependant, le message qu’Howard a voulu faire passer a été mal interprété par la presse selon son agent.

« Il ne dit pas que le basket ne devrait pas reprendre »