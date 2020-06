Basket

Basket - NBA : Une grande décision prise pour la suite de la saison !

Publié le 26 juin 2020 à 23h35 par La rédaction

Malgré un nombre record de personnes testées positives au coronavirus dans l'Etat de Floride, la NBA a officialisé ce vendredi la reprise de la saison qui aura lieu le 30 juillet.

La saison NBA a été suspendue en mars en raison du contrôle positif de Rudy Gobert. Mais la NBA avait annoncé une reprise de la saison à Disney World situé à Orlando en Floride. Toutefois, cet Etat a connu ces derniers jours un nombre record de personnes contaminées remettant en cause une possible reprise en juillet. Malgré la situation préoccupante, la NBA a confirmé que la saison reprendra le 30 juillet prochain. Le patron de la ligue nord-américaine Adam Silver a indiqué que tout sera mis en place pour assurer la sécurité des joueurs.

« Un plan de redémarrage qui donne la priorité à la santé et à la sécurité »