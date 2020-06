Basket - NBA : Ce message poignant sur la mort de Kobe Bryant !

Basket

Victime d'un accident d'hélicoptère, Kobe Bryant a trouvé la mort le 26 janvier dernier. A l'occasion de la fête des père, Isaiah Thomas a fait une triste révélation sur les réseaux sociaux.

Le 26 janvier dernier, l'ancienne star des LA Lakers a trouvé la mort lors d'un tragique accident d'hélicoptère alors qu'il n'avait que 46 ans. Un décès qui a endeuillé toute la planète basket-ball et a suscité de vives réactions. Très engagé en dehors du sport, Kobe Bryant se verra décerner un Emmy Award (équivalent des Oscars à la télévision américaine) pour l'ensemble de son oeuvre lors de son vivant. Un distinction personnelle à laquelle il aura droit lors d'une cérémonie prévue le 18 juillet et organisée par America's Television Academy .

A l'occasion de la fête des pères, Isaiah Thomas a tenu à rendre un énième hommage à Kobe Bryant. Habitué à lui souhaiter une bonne fête des pères, le meneur de 31 ans a eu une pensée pour Black Mamba malgré son décès. « J’envoyais toujours un message à Kobe (Bryant) pour la fête des pères et il me répondait tout de suite. Repose en paix » , a-t-il posté avec tristesse sur son compte Twitter .

I would always text Kobe on Father’s Day and he would respond right back #RIP