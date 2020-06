Basket

Basket - NBA : Evan Fournier prêt à sacrifier les Jeux Olympiques ? La réponse !

Publié le 17 juin 2020 à 17h35 par La rédaction

La prochaine saison NBA pourrait déborder sur les Jeux Olympiques. Evan Fournier, qui a déjà loupé les Jeux olympiques de Rio en 2016, espère disputer la prochaine olympiade à Tokyo.

En 2016, Evan Fournier avait un rêve : disputer les Jeux olympiques de Rio avec l’équipe de France. Mais Vincent Collet avait décidé de se passer de ses services plongeant le joueur du Magic d’Orlando dans la tristesse. Mais alors que les Jeux olympiques de Tokyo ont été reportés en 2021 en raison de la crise sanitaire, Evan Fournier pourrait être contraint de déclarer forfait pour la compétition. En effet, la prochaine saison NBA pourrait se jouer de décembre à août ce qui pourrait contraindre certains joueurs à faire un choix.

« J'espère les faire en 2021 »