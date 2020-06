Basket

Basket - NBA : Black Lives Matter, polémique... la NBA répond à Irving !

Publié le 25 juin 2020 à 13h35 par La rédaction

Au cœur d’une polémique pour avoir affirmé que la reprise de la NBA fera de l’ombre au mouvement social Black Lives Matter, Kyrie Irving a vu la ligue américaine le rassurer.

Critiqué par de nombreux joueurs et amateurs de la NBA pour avoir expliqué qu’il était contre une éventuelle reprise de la ligue américaine, Kyrie Irving souhaite maintenir l’attention des américains et notamment des admirateurs de la NBA sur le mouvement social Black Lives Matter. Le joueur des Nets de Brooklyn a tout de même était soutenu par certains joueurs et anciens joueurs de la ligue américaine. Face à cette grosse polémique, les dirigeants de la NBA ont répondu !

