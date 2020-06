Basket

Basket - NBA : Shaquille O’Neal pointe du doigt le gros problème de la reprise !

Publié le 23 juin 2020 à 17h35 par La rédaction

Sans supporter mais aussi sans routine, Shaquille O’Neal affirme que les joueurs de NBA pourraient vivre une reprise bien difficile. L’ancien pivot des Lakers de Los Angeles s’explique.

Après avoir été suspendu à la suite du diagnostic positif de Rudy Gobert au mois de mars, la NBA s'apprête à rouvrir ses portes après plusieurs mois d’absence. La reprise de ligue américain est prévue pour le 31 juillet prochaine au sein du complexe Disney World à Orlando en Floride. Une bulle devrait protéger l’ensemble des joueurs et du staff technique des franchises du coronavirus. Pour un ancien grand nom de la NBA, les joueurs pourraient perdre totalement leurs repères lors de la reprise de la saison NBA. Voici pourquoi.

« Ça va être difficile à bien des égards »