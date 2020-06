Basket

Basket - NBA : LeBron James, Kevin Durant... Ce constat fort sur les Finales 2017 !

Publié le 30 juin 2020 à 19h35 par La rédaction

Avec 35 points, 8 rebonds, 5 assists de moyenne avec les Warriors de Golden State, Kevin Durant a totalement survolé les Finales de 2017. Un membre du staff des Cavs a même expliqué que Durant avait marché sur LeBron James...

Si LeBron James est aujourd’hui considéré comme l’un des plus grands joueurs de l’histoire de la NBA, il ne fait aucune doute que, comme tous les grands sportifs, la légende des Cavs de Cleveland a déjà connu la défaite. Pour preuve, l’actuel joueur des Lakers de Los Angeles s’est incliné avec les Cavaliers 4-1 lors des Finales de 2017. Un face à face sans appel où un certain Kevin Durant avait marché sur l’eau. Ethan Strauss, journaliste pour The Athletic , a fait savoir dans son livre « The Victory Machine » , que même les Cavs avaient remarqué que Durant avait complètement effacé le King !

« Kevin Durant a botté le cul de LeBron James »