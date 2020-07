Basket

Basket - NBA : Coronavirus, reprise... Lillard ne se sent pas en sécurité !

Publié le 2 juillet 2020 à 12h35 par La rédaction

Alors que le retour de la NBA approche à grands pas, certains joueurs de la ligue américaine craignent de ne pas être en sécurité dans la « bulle » d’Orlando. C’est le cas de Damian Lillard !

Il y a quelques jours, la NBA a annoncé son grand retour ! Adam Silver, commissionner de la ligue américaine, a expliqué que le plan de reprise évoqué depuis de longues semaines se mettra en place. Ainsi, la NBA débutera le 30 juillet prochain dans la « bulle » du Parc Disney World à Orlando. 22 équipes sont attendues dans cette enceinte et alors que de nombreux joueurs de la NBA s’impatientaient de retrouver les parquets, certains d’entre eux ont de plus en peur de contracter le coronavirus. C’est le cas d’un pilier des Blazers de Portland.

« Je ne pense pas qu'il soit possible pour eux de nous protéger à 100% ! »