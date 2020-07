Basket

Basket - NBA : Draymond Green mise sur LeBron James et la «bulle» pour le titre !

Publié le 1 juillet 2020 à 15h35 par La rédaction

Qui soulèvera le titre de cette saison NBA ? A l’approche de la reprise, tous les pronostics sont ouverts et Draymond Green a rappelé à tous les admirateurs de la NBA qu’il ne fallait pas oublier les Lakers de Los Angeles. Il s’explique.

C’est officiel depuis quelques jours maintenant, la NBA fera son grand retour le 30 juillet prochain. 22 équipes sur les 30 des deux Conférences seront conviées dans la « bulle » du Parc Disney World à Orlando pour disputer la fin de la saison. Quelle équipe remportera ce titre ? Si de nombreux admirateurs de la NBA misent sur les Bucks de Milwaukee ou encore les Clippers de Los Angeles, Draymond Green a tenu à rappeler qu’avec LeBron James mais aussi cette situation si particulière, les Lakers avaient une véritable carte à jouer !

« Les Lakers doivent être considérés comme les favoris »