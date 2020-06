Basket

Basket - NBA : Bulls, blessure... Cette folle anecdote sur Michael Jordan !

Publié le 26 juin 2020 à 14h35 par A.D.

Pour que Michael Jordan manque un match avec les Bulls, il fallait qu'il soit au plus mal. Selon le Dr Lewis, ancien médecin de la franchise de Chicago, Air Jordan a déjà joué alors qu'il avait le cou complètement bloqué.

Véritable légende vivante des Bulls, Michael Jordan a laissé une trace indélébile au sein de la franchise de Chicago. Grâce à l'incroyable détermination de Michael Jordan, les Chicago Bulls ont remporté six titres NBA dans les années 1990. Lors de cette époque, il était rare de voir Michael Jordan manquer un seul match. Et ce, grâce à sa condition physique et son hygiène de vie exemplaires, mais surtout parce qu'il était également prêt à jouer blessé. Dans des propos rapporté par Parlons Basket , le Dr Lewis a raconté que malgré un cou totalement bloqué, Michael Jordan avait déjà refusé de déclarer forfait pour une rencontre.

«Des gens ont fait des centaines de kilomètres, je ne vais pas les décevoir»