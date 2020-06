Basket

Basket - NBA : Chris Paul répond à Kyrie Irving !

Publié le 27 juin 2020 à 14h35 par La rédaction

Alors que plusieurs joueurs de la NBA, dont Kyrie Irving, pensent que la reprise de la ligue américaine effacerait le Black Lives Matter, Chris Paul a fait savoir au joueur des Nets que l’un n’empêchait pas l’autre...

C’est désormais officiel, la NBA fera son grand retour le 30 juillet prochain. Critiqué pour avoir fait savoir qu’il était contre une reprise de la ligue américaine, Kyrie Irving souhaite maintenir l’attention des Américains et notamment des admirateurs de la NBA sur le mouvement social Black Lives Matter. Pour Chris Paul, joueur d’Oklahoma City, l’un n’empêche pas l’autre...

« On continuera à nous entendre et à nous voir »