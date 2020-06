Basket

Basket - NBA : Quand LeBron James est appelé à se présenter à la présidence des USA !

Publié le 24 juin 2020 à 20h35 par Th.B.

Alors que Barack Obama a été le seul président afro-américain de l’histoire des États-Unis, LeBron James aurait les qualités requises pour devenir à terme le second président de couleur du pays selon Draymond Green.

Après huit ans passés à la Maison Blanche, Barack Obama a cédé son poste de président des États-Unis à Donald Trump, mais pourrait bien avoir ouvert la porte à un autre président afro-américain à l'avenir. Actuellement star de la NBA, LeBron James est plus qu’un athlète comme il l’a à plusieurs reprises répété. Avec la crise sociale que les USA traverse depuis le meurtre de George Floyd aux mains de forces de l’ordre américaines, James a lancé l’initiative « More than a vote ». Comme Parlons-Basket l’a expliqué, King James cherchera donc à sensibiliser les siens de l’importance d’aller voter, notamment dans le cadre des élections présidentielles qui auront lieu à l’automne prochain. Joueur des Golden State Warriors, Draymond Green a salué le travail de LeBron James en dehors des parquets de basket et a assuré qu’il devrait un jour se présenter à la présidence des États-Unis.

« J’espère qu’un jour, il se présentera à la présidence des États-Unis »