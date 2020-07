Basket

Basket - NBA : Cette sortie ahurissante sur LeBron James !

Publié le 8 juillet 2020 à 14h35 par A.M. mis à jour le 8 juillet 2020 à 14h38

Alors que certains se demandent si LeBron James est le meilleur joueur de l'histoire de la NBA, pour Kenny Smith, ancien joueur des Rockets, le King est à peine dans le Top 10.

Le débat pour savoir qui est le fameux GOAT fait rage en NBA. La plupart du temps, Michael Jordan est évidemment cité mais LeBron James n'est jamais très loin, et sort pratiquement jamais du top 3 des fans de basket. Il faut dire qu'en 17 saisons en NBA, le King s'est imposé comme une légende de son sport obtenant 16 sélections pour le All-Star Game, 15 dans une équipe All-NBA, et surtout en s'offrant trois bagues avec deux équipes différentes. Toutefois, Kenny Smith, ancien joueur des Rockets et des Kings, entre autres, durant les années 1990, estime que LeBron James fait à peine partie du top 10.

«LeBron James est dans mon top 10 all-time. Mais il est 10ème…»