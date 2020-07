Basket

Basket - NBA : L’improbable demande de LeBron James à cette star de NFL !

Publié le 7 juillet 2020 à 21h35 par T.M.

Quaterback des Kansas City Chiefs, Patrick Mahomes vient de signer un contrat historique dans le sport, lui garantissant près de 400M€ pour les dix prochaines années. Une grande annonce qui n’a pas manqué de faire réagir LeBron James.

A 24 ans, Patrick Mahomes est le nouveau visage de la NFL, championnat de football américain. Actuel quaterback des Kansas City Chiefs, le joueur de 24 ans a tout pour marquer l’histoire de son nom dans les prochaines années. Cela a d’ailleurs déjà commencé grâce un premier titre lors du dernier Super Bowl face aux San Francisco 49ers. Et ces dernières heures, Mahomes est un peu plus entré dans l’histoire en signant le plus gros contrat de l’histoire du sport. En effet, le MVP 2018 a signé un nouveau bail de 10 ans avec les Chiefs avec à la clé un salaire astronomique de 400M€ sur cette période. Et de l’autre côté de l’Atlantique, cette nouvelle a suscité de nombreuses réactions.

« Laisse moi emprunter 5$ »