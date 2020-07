Basket

Basket - NBA : L'énorme aveu de JR Smith sur son arrivée aux Lakers !

Publié le 7 juillet 2020 à 16h35 par A.M.

Ancien coéquipier de LeBron James à Cleveland, JR Smith va retrouver le King pour finir la saison avec la Lakers. L'arrière reconnait avoir d'ailleurs traversé une période trouble avant son retour.

Avery Bradley ayant décidé de faire l'impasse sur la fin de la saison pour des raisons médicales, les Los Angeles Lakers ont dû s'activer pour lui trouver un remplaçant en vue de se rendre à Orlando où la NBA organisera tous les derniers matches de la saison. C'est ainsi, que la franchise californienne a attiré JR Smith (34 ans) qui n'avait plus joué depuis la saison dernière. Une arrivée qui a réjoui LeBron James qui l'avait côtoyé à Cleveland. Mais surtout, après cette longue période d'inactivité, JR Smith avait besoin de revenir sur les parquets.

«J'étais dans un état de très grosse déprime»