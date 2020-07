Basket

Basket - NBA : Black Lives Matter, reprise... Anthony Davis rassure Irving

Publié le 3 juillet 2020 à 12h35 par La rédaction

A quelques semaines de la reprise de la NBA, de nombreux joueurs, à commencer par Kyrie Irving, sont encore inquiets de l’impact potentiellement néfaste qu’aura ce retour sur le mouvement social Black Lives Matter. Anthony Davis a tenté de les rassurer.

Très critiqué par de nombreux joueurs et amateurs de la NBA après avoir expliqué qu’il était contre une éventuelle reprise de la ligue américaine, Kyrie Irving souhaite effectivement maintenir l’attention des Américains et tout particulièrement des admirateurs de la NBA sur le mouvement social Black Lives Matter. La reprise est pourtant imminente. Il y a quelques jours les dirigeants de la NBA ont officialisé le retour de la ligue américaine le 30 juillet prochain dans la « bulle » du Parc Disney World à Orlando. De son côté, Anthony Davis a pris soin de rassurer le joueur des Nets, pour lui, la reprise serait le moyen parfait pour se faire entendre.

Objectif : « trouver comment nous pouvons changer le monde »