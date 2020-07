Basket

Basket - NBA : Le message fort de LeBron James sur son combat contre le racisme !

Publié le 12 juillet 2020 à 10h35 par T.M.

Alors que la saison de NBA reprendra d’ici quelques semaines, LeBron James a pris une grande décision en ce qui concerne la lutte contre le racisme.

Depuis la mort de George Floyd lors d’une violente arrestation par les forces de police, la lutte contre le racisme fait rage aux Etats-Unis et dans le monde entier. De l’autre côté de l’Atlantique, les sportifs n’hésitent d’ailleurs pas à prendre position et faire entendre leur voix. Dans ce combat, LeBron James est d’ailleurs en première ligne. La star des Lakers veut faire entendre sa cause et la reprise de la NBA pourrait être un parfait terrain pour diffuser les messages d’égalité. D’ailleurs, la ligue a accepté que les joueurs portent des messages au dos de leur maillot. Un choix que n’a toutefois pas fait LeBron James et il a ses raisons.

« Quelque chose qui ne correspondait pas vraiment à ma mission »