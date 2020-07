Basket

Basket - NBA : Bulls, GOAT... Cet incroyable hommage rendu à Michael Jordan !

Publié le 5 juillet 2020 à 13h35 par A.D.

Depuis la sortie du premier épisode de The Last Dance, le débat sur le GOAT a été totalement relancé. Terry Rozier, pensionnaire des Hornets, a reconnu que la série-documentaire lui avait fait réaliser que Michael Jordan était le meilleur joueur de tous les temps.

Terry Rozier y voit plus clair depuis qu'il a vu The Last Dance . Grâce à cette série-documentaire, les amateurs de basket, et de NBA plus particulièrement, ont pu (re)vivre l'épopée des Chicago Bulls de Michael Jordan. Dans des propos rapportés par Parlons Basket , Terry Rozier a admis que The Last Dance lui avait ouvert les yeux concernant Michael Jordan. Selon lui, il ne fait aucun doute qu' Air Jordan est le GOAT.

«Pour réussir un tel exploit dans cette ligue, il faut être un joueur spécial»