Basket - NBA : Ce joueur des Lakers qui attend beaucoup d'Anthony Davis !

Publié le 4 juillet 2020 à 18h35 par La rédaction

A quelques jours de la reprise de la NBA, Jared Dudley, joueur des Lakers de Los Angeles, a tenu à mettre en avant l'importance d'Anthony Davis pour cette fin de saison.

Il y a quelques jours, la NBA a officialisé son grand retour ! Ainsi, les dirigeants de la ligue américaine ont annoncé le retour du championnat après plusieurs mois d’absence le 30 juillet prochain dans la « bulle » du Parc Disney World à Orlando. Les pronostics sont désormais relancés pour savoir qui remportera cette édition très spéciale. Plutôt Lakers, Clippers ou encore Bucks? Pour aller au bout, Jared Dudley, coéquipier de LeBron James compte notamment sur... Anthony Davis.

« Anthony Davis sera le joueur le plus capital »