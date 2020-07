Basket

Basket - NBA : Cette nouvelle sortie fracassante sur LeBron James !

Publié le 10 juillet 2020 à 21h35 par La rédaction

Après avoir été critiqué pour avoir expliqué que LeBron James faisait à peine partie de son TOP 10, Kenny Smith est revenu sur ses déclarations et l’ancien joueur des Rockets d’Houston en a profité pour en remettre une couche.

Il y a quelques jours, Kenny Smith, ancien joueur des Rockets d’Houston et des Kings de Sacramento assurait que LeBron James faisait tout juste partie du TOP 10 all-time. « LeBron James est dans mon top 10 all-time. Mais il est 10ème… Shaquille O’Neal est dans mon top 10, mais pas Kobe Bryant. Il y a Magic Johnson, Larry Bird, Oscar Robertson, Nate Archibald… C’est tellement facile de scorer aujourd’hui qu’il est vraiment difficile de juger le talent des joueurs actuels. Par exemple, j’étais un bon scoreur, ma plus haute moyenne par match était de 17 points. Aujourd’hui, je tournerais probablement à 25 ou 26 points par match. LeBron James est excellent, mais d’après moi, il n’est pas dans le top 5 all-time » avait-il expliqué. Après cette déclaration, Kenny Smith a beaucoup été critiqué. L’ancien joueur de la NBA a tenu à se justifier et a expliqué pourquoi le King n’était pas dans le TOP 5.

« Si je devais choisir entre LeBron James et Shaq’, je choisirais le Shaq’ »