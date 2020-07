Basket - NBA : La folle sortie de LeBron James avant la reprise !

Basket

Alors que la NBA reprendra ses droits le 30 juillet, les franchises s'apprêtent à se retrouver dans la «bulle» d'Orlando. Sur les réseaux sociaux, LeBron James a confié qu'il avait l'impression d'aller en prison.

Pour freiner la propagation du coronavirus, la NBA a été suspendue de longues semaines. Après plusieurs mois d'arrêt, la saison va reprendre le 30 juillet prochain dans une «bulle» à Orlando. Une «bulle» où il n'y aura ni proches, ni spectateurs. Alors que les franchises seront totalement coupées du monde pour terminer l'exercice 2019-2020, LeBron James a fait passer un message fort.

Sur son compte Twitter , LeBron James a fait part de ses sensations avant de rejoindre la «bulle» d'Orlando. Comme elle l'a confié, la star des LA Lakers a l'impression d'aller en prison. « Je viens tout juste de quitter le QG, direction la bulle. Mince, j’ai l’impression que je pars en zonz (ndlr : prison) mec ! Sérieux. C’était dur de quitter le James Gang » , a-t-il posté sur les réseaux sociaux.

Just left the crib to head to the bubble. Shit felt like I’m headed to do a bid man! Fr. Hated to leave the #JamesGang.