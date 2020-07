Basket

Basket - NBA : Davis juge les chances des Lakers de LeBron James pour la reprise !

Publié le 3 juillet 2020 à 14h35 par La rédaction

A quelques jours d’une reprise, Anthony Davis a expliqué que les Lakers de Los Angeles avaient une véritable carte à jouer dans cette fin de saison.

Après de longs mois d’absence, la NBA rouvrira officiellement ses portes le 30 juillet prochain dans la « bulle » du Parc Disney World à Orlando. Tous les pronostics sont désormais ouverts pour savoir qui remportera cette édition très spéciale. Si de nombreux admirateurs de la NBA misent sur les Bucks de Milwaukee ou encore les Clippers de Los Angeles, Draymond Green a récemment rappelé que les Lakers ont toutes leurs chances. Anthony Davis, joueur de la franchise jaune et violette de Los Angeles sait que l’équipe est prête !

« Nos chances sont plus élevées »