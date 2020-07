Basket

Basket - NBA : Wade encense le duo Harden - Westbrook !

Publié le 8 juillet 2020 à 18h35 par La rédaction

Coéquipiers aux Rockets depuis près d’un an, James Harden et Russell Westbrook ont encore du mal à s’entendre sur le terrain. Toutefois, Dwyane Wade les voit comme très dangereux à l’approche de la reprise de la NBA !

C’est officiel depuis maintenant plusieurs jours : la NBA rouvrira ses portes à la fin du mois de juillet ! Adam Silver, patron de la ligue américaine, a effectivement confirmé une reprise dans une « bulle » du Parc World Disney à Orlando le 30 juillet prochain. A quelques jours de cette reprise, l’heure est donc désormais aux pronostics. Qui remportera cette édition très spéciale de la NBA ? Si de nombreux joueurs expliquent que les Lakers de Los Angeles ont une véritable carte à jouer, ce triple champion de la NBA interpelle les franchises sur un duo effrayant !

« Houston est devenu encore plus effrayant ! »