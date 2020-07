Basket

Basket - NBA : Kevin Durant, Kyrie Irving… Ce terrible constat sur Gregg Popovich !

Publié le 6 juillet 2020 à 23h35 par La rédaction

Alors que son nom est en ce moment lié avec insistance aux Nets de Brooklyn qui cherchent un nouveau coach, Gregg Popovich ne ferait pas l’unanimité en tant que coach de Kevin Durant et Kyrie Irving selon un bon nombre d’observateurs de la NBA…

Gregg Popovich pourrait bien quitter les Spurs cet été. A 71 ans, le coach des Spurs de San Antonio semble toujours plus proche de la retraite. Cependant, les Nets de Brooklyn, qui sont toujours à la recherche d’un coach pour reprendre en main l’équipe. Même si la rumeur a été démentie, l’homme qui a permis aux Spurs de disputer les play-offs pendant 22 saisons de suite aurait-il pu coacher les Nets, avec les deux stars de son effectif que son Kevin Durant et Kyrie Irving ? Les observateurs de la NBA ont tranché…

« Kevin Durant et Kyrie ne tiendraient pas une semaine avec sa poigne »