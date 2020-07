Basket

Basket - NBA : Coronavirus, huis clos... Doncic annonce la couleur pour la reprise

Publié le 5 juillet 2020 à 19h35 par A.D.

Après plusieurs semaines d'arrêts à cause du coronavirus, la NBA va reprendre ses droits le 31 juillet dans une «bulle» à Orlando. Alors que la fin de saison s'effectuera à huis clos, Luka Doncic a fait passer un message fort.

Suspendue pendant de longues semaines à cause du coronavirus, la NBA va reprendre du service le 31 juillet. Toutefois, la ligue ne se disputera pas dans des conditions habituelles, puisque les franchises se réuniront dans une «bulle» à Orlando et s'affronteront sans spectateurs. En conférence de presse, Luka Doncic a fait part de ses impressions avant de reprendre la compétition à huis clos.

«Le huis clos va être très bizarre, je ne sais pas comment je vais réagir»