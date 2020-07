Basket

Basket - NBA : Shaquille O’Neal attend beaucoup des Nets pour la reprise !

Publié le 15 juillet 2020 à 20h35 par La rédaction

A quelques jours de la grande reprise de la NBA, Shaquille O’Neal s'est laissé aller au jeu des pronostics, prenant notamment le pari des Nets.

C’est désormais officiel depuis quelques semaines déjà, la NBA reprendra le 30 juillet prochain. Ainsi, 22 franchises se retrouveront dans la « bulle » du Parc World Disney d’Orlando pour disputer la fin de cette saison. Plusieurs tours seront nécessaires pour départager l’ensemble des équipes et un mini-tournoi opposant le huitième et neuvième de chaque conférence pourrait éventuellement être organisé pour établir le tableau final. Les pronostics sont donc ouverts et pour Shaquille O’Neal, légende des Lakers de Los Angeles, cette organisation pourrait être bénéfique aux Nets de Brooklyn.

« Les Nets vont réussir à se qualifier pour le second tour des playoffs ! »