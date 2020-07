Basket

Basket - NBA : Stephen Curry annonce la couleur pour sa fin de saison !

Publié le 13 juillet 2020 à 13h35 par T.M.

Alors que les Warriors ne seront pas de la partie à Orlando, ils pourraient être invités à une autre « bulle » du côté de Chicago. Une hypothèse évoquée par Stephen Curry.

Plus que quelques jours avant la reprise de la saison de NBA. Pour terminer cet exercice, les meilleures franchises ont été invitées du côté dans la « bulle » d’Orlando afin de terminer la saison. Toutefois, cela ne réunira que les meilleures équipes et certaines, à l’instar des Warriors, n’ont pas été invitées. Pour celles-ci, une autre « bulle », à Chicago, pourrait cependant voir le jour, afin de leur permettre de retrouver les parquets et la compétition. De quoi intéresser Stephen Curry ? Dans des propos rapportés par Parlons-Basket, le meneur de Golden State s’est prononcé.

« Dur pour moi de jouer des matchs sans importance »