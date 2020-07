Basket

Basket - NBA : Cette énorme anecdote sur Michael Jordan !

Publié le 9 juillet 2020 à 10h35 par A.M.

Grand admirateur de Michael Jordan, Allen Iverson raconte la première fois qu'il a rencontré la légende des Chicago Bulls. Et le moins que l'on puisse dire, c'est l'ancien meneur des Sixers s'en souvient très bien.

Né en 1975, Allen Iverson a grandi avec les exploits de Michael Jordan. Comme tous les enfants américains ayant grandi dans les années 1980, Iverson idolâtrait His Airness qui dominait la NBA à cette époque avant de remporter six titres avec les Chicago Bulls. Drafté par les Sixers en 1996, celui que l'on surnommera plus tard The Answer a donc eu l'occasion de rencontrer son idole sur les parquets durant son année de rookie. Un souvenir impérissable.

«Je ne pouvais pas y croire»