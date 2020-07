Basket

Basket - NBA : L'aveu poignant de LeBron James sur Kobe Bryant

Publié le 20 juillet 2020 à 21h35 par La rédaction

LeBron James, star des Los Angeles Lakers et de la ligue nord-américaine de basket, est revenu sur la tragique disparition de Kobe Bryant.

Le surprenant décès de Kobe Bryant, de sa fille et de tous les passagers de cet hélicoptère le 26 janvier dernier, a choqué le monde du sport. Un destin tragique pour la légende des Los Angeles Lakers et de la NBA qui s’est éteinte à seulement 41 ans. Des nombreux hommages ont suivi, notamment celui de son tout premier entraîneur Delmer William Harris. « Il est devenu un tel homme et a fait des choses pour les autres », avait-il confié, à l'époque. Récemment, c’est une grande personnalité du basket qui a tenu à se souvenir de l’ancien des Lakers…

« Pas un jour sans que je pense à Kobe »