Basket

Basket - NBA : Le coach des Lakers évoque l'avenir d'un coéquipier de LeBron James !

Publié le 20 juillet 2020 à 17h35 par La rédaction

Désormais en sortie de banc depuis l’arrivée d’Anthony Davis, Kyle Kuzma est en légère perte de vitesse cette saison. Toutefois pas d’inquiétude, c’est encore un jeune joueur pour l’entraîneur des Lakers de Los Angeles.

Le 30 juillet prochain, la NBA rouvrira ses portes après les avoir fermées à la mi-mars. A quelques jours de la reprise, de nombreux admirateurs de la ligue américaine se livrent au jeu des pronostics. Les Lakers de Los Angeles partent en favoris et pourront compter sur LeBron James et Anthony Davis mais aussi leur bonne sortie de banc bien menée par Kyle Kuzma. En baisse de régime depuis l’arrivée du Brow , le joueur de 24 ans a vu son entraîneur prendre sa défense et évoquer son avenir.

« C’est un jeune joueur, mais il apporte déjà beaucoup aujourd’hui »