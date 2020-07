Basket

Basket - NBA : L’énorme annonce de Derrick Rose pour son avenir !

Publié le 16 juillet 2020 à 14h35 par La rédaction

Après plusieurs distinctions personnelles en NBA et avec la sélection américaine, Derrick Rose rêve d’un titre. Et ce rêve pourrait bien remettre en cause son avenir chez les Pistons…

Derrick Rose a déjà tout gagné… ou presque. MVP de la saison régulière de NBA en 2011, Rookie de l’année en 2009, champion du monde avec les Etats-Unis en 2010 et 2014, D-Rose souhaite désormais aller chercher l’un des seuls titres qu’il manque à son palmarès : un sacre en NBA. 13e de conférence Est avec les Pistons de Détroit, il risque d’avoir quelques difficultés à disputer le titre. Et les dernières déclarations de Rose pourraient remettre en question son avenir…

« L’heure est venue de gagner »