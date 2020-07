Basket

Basket - NBA : Un ancien coéquipier de Michael Jordan livre son pronostic pour la reprise !

Publié le 20 juillet 2020 à 15h35 par La rédaction

A l’approche de la reprise de la NBA, de nombreux admirateurs de la ligue américaine s’amusent à jouer au jeu des pronostics. Après Shaquille O’Neal, c’est au tour d’un ancien coéquipier de Michael Jordan de faire le sien !

Adam Silver l’a officiellement annoncé depuis quelques semaines maintenant, la NBA rouvrira ses portes le 30 juillet prochain. 22 franchises, soit 8 équipes de plus que la configuration habituelle, se retrouveront dans la « bulle » du Parc World Disney d’Orlando pour disputer la fin de cette saison. Un mini-tournoi opposant le huitième et neuvième de chaque conférence pourrait éventuellement être organisé dans cette édition totalement inédite. Les pronostics sont maintenant ouverts et un ancien grand nom du basket a fait le sien !

« Je vois bien les Rockets créer de vrais problèmes. »