Basket - NBA : Black Lives Matter, polémique... LeBron James taclé pour son choix sur la reprise !

Face aux détracteurs qui voient en la reprise de la NBA un effet néfaste sur le mouvement Black Lives Matter, les dirigeants de la NBA ont accepté que les joueurs portent des messages derrière leur maillot. Après avoir refusé de le faire, LeBron James a attiré la foudre d’un de ses plus grands détracteurs !

Depuis le tragique décès de George Floyd lors d’une bavure policière, la lutte contre le racisme fait rage dans le monde entier et tout particulièrement aux Etats-Unis. Si bien que la reprise de la NBA fait énormément de bruit car certains joueurs pensent que ce retour de la ligue américaine fera de l’ombre au mouvement social Black Lives Matter. Face à ces critiques, la NBA a pris des mesures comme celle d’accepter que les joueurs portent des messages comme « Equality » au dos de leur maillot. Skip Bayless, l’infatigable détracteur de LeBron James est revenu, comme à son habitude, sur la décision du King des Lakers de Los Angeles de ne pas porter de message derrière son maillot.

« En tant qu’homme blanc, je suis déçu que LeBron ne porte aucun message de justice social au dos de son maillot. » a lancé le journaliste pour ESPN sur son compte Twitter avant de se justifier sur le plateau d’ Undisputed dans des propos rapportés par Parlons Basket : « LeBron est le joueur dont je voulais le plus voir le message ! Les blancs ont besoin de voir ce type d’expression au dos des maillots. Il faut tout le temps rappeler ce que sont ces messages. »

