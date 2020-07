Basket

Basket - NBA : Quand Luka Doncic est comparé à... LeBron James !

Publié le 10 juillet 2020 à 14h35 par A.D.

Très en vue du côté des Dallas Mavericks, Luka Doncic a été complimenté par son patron Mark Cuban. Ce dernier a osé comparer son numéro 77 à Dirk Nowitzki, LeBron James et Larry Bird.

Arrivé à l'été 2018, Luka Doncic réalise des prouesses aux Mavericks depuis presque deux saisons. Ce qui est loin d'avoir échappé à Mark Cuban. Lors d'un entretien accordé à Heavy , le propriétaire de la franchise de Dallas n'a pas tari d'éloges à l'égard de Luka Doncic. Selon Mark Cuban, le Slovène est un mix entre Dirk Nowitzki, LeBron James et Larry Bird.

«Il est prêt à tout pour être le meilleur possible»