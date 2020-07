Basket - NBA : Le constat de JR Smith sur LeBron James !

Basket

Ancien coéquipier de LeBron James aux Cavaliers de Cleveland, JR Smith va retrouver le King pour finir la saison avec les Lakers de Los Angeles. La nouvelle recrue a affirmé que LeBron James avait changé.

La NBA rouvrira ses portes le 30 juillet prochain dans la « bulle » du Parc World Disney d’Orlando. Les pronostics sont donc bien lancés et de nombreux admirateurs de la ligue américaine jugent les Lakers de Los Angeles favoris de cette édition inédite. D’ailleurs, la franchise jeune et violette de la Californie s’est renforcée avec l’arrivée de JR Smith. L’ancien coéquipier de LeBron James à Cleveland a livré les qualités du King et a expliqué que la star des Lakers a bien changé.

« Avant, il a toujours été tellement concentré sur sa motivation et sur la victoire, mais j'ai l'impression qu'il n'a plus de pression sur les épaules et qu'il peut tout simplement être lui. Il n'a pas besoin d'essayer d'orchestrer l'attaque ou la défense ou ce que quelqu'un a fait de mal, il peut laisser les entraîneurs faire leur travail, et je pense que c'est un véritable témoignage de sa croissance. J'ai regardé des interviews où l'on essayait de dire qu'il n'était pas coach parce qu'il en savait beaucoup sur le jeu, mais il est probablement la personne la plus apte à être coachée, simplement parce qu'il vous donne son point de vue ou son opinion et qu'il a peut-être raison. Je pense surtout qu'il est beaucoup plus patient dans sa façon de s'exprimer et d'aborder le processus du jeu. S'il voit quelque chose qu'il n'aime pas, bien sûr, il va le dire, mais je pense qu'il donne aux gens plus de chances et d'opportunités d'exprimer leur opinion et de faire leur travail. » a lancé JR Smith sur LeBron James dans des propos rapportés par Mike Trudell sur son compte Twitter .

