Basket - NBA : Ce témoignage fort sur la carrière de Kobe Byant !

Publié le 14 juillet 2020 à 17h35 par La rédaction

Le tout premier entraîneur de Kobe Bryant a livré un bilan poignant sur la carrière de Kobe Bryant de son plus jeune âge au triste événement du 26 janvier dernier...

Le 26 janvier dernier, le monde du sport s’est arrêté après la triste nouvelle du décès de Kobe Bryant. La légende des Lakers de Los Angeles et même de la NBA s’est éteinte après un malheureux accident d’hélicoptère. De nombreux hommages ont été rendu à Kobe Bryant. Le tout premier entraîneur de Black Mamba a tracé un rapide bilan de la carrière de Kobe. Delmer William Harris est revenu sur ses débuts avant d’expliquer comment il était devenu l’homme qu’il était.

« Il est devenu un tel homme et a fait des choses pour les autres. »