Basket - NBA : Le discours poignant de Giannis Antetokounmpo avant la reprise !

Publié le 14 juillet 2020 à 13h35 par La rédaction

A l’approche de la reprise de la NBA, de nombreux joueurs ont critiqué la « bulle » d’Orlando à commencer par LeBron James. Giannis Antetokounmpo ne comprend pas vraiment ces critiques et a fait part de sa situation.

C’est officiel depuis maintenant quelques semaines, la NBA rouvrira ses portes le 30 juillet prochain dans la « bulle » du Parc World Disney d’Orlando. Ainsi, 22 franchises se retrouveront dans cette enceinte où il n'y aura ni proches, ni spectateurs. Alors que de nombreux joueurs de la ligue américaine se plaignent de cette situation comme LeBron James qui avait fait la comparaison avec une prison, Giannis Antetokounmpo, joueur des Bucks de Milwaukee, a préféré tenir un tout autre discours.

« Je suis extrêmement chanceux »