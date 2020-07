Basket

Basket - NBA : La crainte des Lakers de LeBron James pour les Playoffs !

Publié le 21 juillet 2020 à 12h35 par La rédaction

A l’approche de la reprise de la NBA, un des coéquipiers de LeBron James a expliqué que les Lakers craignaient de rencontrer Portland lors du premier tour des Playoffs.

C’est officiel depuis plusieurs semaines désormais, la NBA rouvrira ses portes le 30 juillet prochain. Ainsi, 22 franchises, soit 8 de plus que la configuration habituelle, se retrouveront dans la « bulle » du Parc World Disney d’Orlando. Quelle équipe réussira à tirer son épingle du jeu dans cette organisation inédite des Playoffs ? Un joueur des Lakers de Los Angles a assuré que la franchise de LeBron James craignait de rencontrer une franchise redoutable au premier tour...

« Pour nous, Portland est une plus grosse menace avec leur expérience »