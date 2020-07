Basket

Basket - NBA : LeBron James, Anthony Davis... Le coach des Lakers évoque sa troisième option !

Publié le 17 juillet 2020 à 23h35 par La rédaction

Après LeBron James et Anthony Davis, quel joueur pourrait emmener les Lakers vers la victoire finale de ces Playoffs inédits ? L’entraineur de la franchise jaune et violette de Los Angeles donne son avis.

A quelques jours de la reprise, de nombreux admirateurs de la NBA se livrent au jeu des pronostics. 22 franchises se retrouvent dans la « bulle » du Parc World Disney d’Orlando mais une seule gagnera cette édition totalement inédite. Les Lakers de Los Angeles partent en favoris et pourront compter sur LeBron James et Anthony Davis. Quel est le troisième grand atout de cette équipe ? Kyle Kuzma, Danny Green, Dwight Howard ou encore JR Smith ? L’entraîneur fait un choix.

« C’est l’une des forces de notre équipe cette année »