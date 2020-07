Basket

Basket - NBA : Cette folle comparaison avec les Bucks de Giannis Antetokounmpo !

Publié le 28 juillet 2020 à 10h35 par La rédaction

A quelques jours de la reprise de la NBA, Serge Ibaka a fait savoir que les Raptors avaient leur mot à dire dans ces Playoffs. Et pour se justifier, il n’a pas hésité à comparer sa franchise à celle de Giannis Antetokounmpo...

Arrêtée depuis la mi-mars et le diagnostic positif de Rudy Gobert au coronavirus, la NBA fera son grand retour le 30 juillet prochain. A l’approche de la reprise, de nombreux admirateurs de la ligue américaine se sont laissés tenter par le jeu des pronostics. Qui des 22 franchises remportera cette édition des Playoffs inédite ? Si les Lakers de Los Angeles et les Bucks de Milwaukee partent favoris, ce joueur des Raptors a rappelé que la franchise de Toronto ne fera pas de la figuration...

« Nous avons l’équipe parfaite pour battre les Bucks. »