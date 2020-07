Basket

Basket - NBA : Reprise, coronavirus... Russell Westbrook fait le point !

Publié le 23 juillet 2020 à 18h35 par La rédaction

Après avoir été diagnostiqué positif au coronavirus, Russell Westbrook n’a pas tout de suite rejoint ses coéquipiers dans la « bulle ». De retour à l’entrainement cette semaine, le joueur des Rockets s’est dit très heureux de retrouver les terrains.

Il y a quelques semaines, le doute planait quant à la participation de Russell Westbrook aux Playoffs qui débuteront le 30 juillet prochain. Le joueur des Rockets d’Houston a effectivement contracté le coronavirus. Ce dernier est arrivé dans la « bulle » du Parc World Disney d’Orlando après deux semaines de quarantaine. A l'issue de son premier entraînement, le MVP de 2017 a fait un point sur son était de santé et ses sensations à l’approche de la reprise.

« Quand je serai à 100% vous le saurez ! »