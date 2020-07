Basket

Basket - NBA : Giannis Antetokounmpo se lâche pour le titre de MVP !

Publié le 22 juillet 2020 à 14h35 par La rédaction

A quelques jours de la reprise officielle de la NBA, les débats autour du MVP de la saison sont lancés ! Giannis Antetokounmpo, principal concurrent de LeBron James pour ce titre cette saison, a répondu lui-même à ce débat !

« Juste les choses qu’il fait à son âge. Il joue l’une de ses meilleures années basket, et dans la meilleure équipe de l’Ouest. Il arrive simplement à être dans la course à son âge, et je peux voir toutes les choses qu’il fait les soirs de match. Il fait ça depuis le début de sa carrière, et je pense que c’est un bon argument pour le MVP. » a récemment lancé Anthony Davis pour défendre LeBron James dans la course au MVP. Le principal concurrent du King pourrait être Giannis Antetokounmpo. Le Freak des Bucks de Milwaukee a d’ailleurs évoqué ce titre dans une interview !

« Ce n’est pas ma priorité aujourd’hui »