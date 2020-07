Basket - NBA : Cette légende qui donne le titre de MVP à LeBron James !

Basket

A l'approche de la reprise de la NBA, les débats sur le titre de MVP fleurissent à nouveau. Et pour Magic Johnson, cette distinction doit revenir à LeBron James.

25,7. C'est la moyenne de points par match de LeBron James en saison régulière, avant l'interruption en mars dernier à cause du coronavirus. Un bilan un peu en deçà de celui qu’il avait obtenu la saison précédente, mais il n'empêche que le King est toujours aussi impressionnant. De quoi le placer parmi les favoris au titre de MVP. A ce sujet, la star des Lakers de Los Angeles avait été claire : « Je pense avoir montré ce que j'étais capable de faire non seulement individuellement mais aussi en équipe ». Un 5ème titre de MVP va-t-il donc être remis à LeBron James ? Magic Johnson milite pour...

Alors qu’il suit toujours attentivement l’actualité de la NBA, Magic Johnson a estimé que LeBron James devait être MVP à la fin de la saison. « LeBron James est à coup sûr le MVP cette saison », a lâché l'ancienne gloire des Lakers sur Twitter. « Il tourne presque en triple-double de moyenne avec 25 points, 10 passes, et environ 8 rebonds par match. Sa défense a été incroyable et il n’y a pas meilleur leader que lui dans le monde du sport ! ».

LeBron James is definitely the MVP this season. He is almost averaging a triple double with 25 points, 10 assists, and basically 8 rebounds per game. His defense has been amazing and there is no better leader in sports!