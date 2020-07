Basket

Basket - NBA : Dans la «bulle», les joueurs reçoivent un incroyable conseil...

Publié le 16 juillet 2020 à 19h35 par La rédaction

A l’approche de la reprise de la NBA, un ancien ailier de la ligue américaine a invité les joueurs à consommer de la drogue pour déstresser...

La NBA fera son grand retour le 30 juillet prochain dans une configuration totalement inédite. Effectivement, 22 franchises se retrouveront dans la « bulle » du Parc World Disney d’Orlando dans quelques jours pour disputer la fin de la saison. Dans ce contexte, LeBron James a récemment expliqué avec humour qu’il avait l’impression d’aller en prison. Pour ne pas avoir ce sentiment d’être enfermé loin de tout, un ancien ailier des Warriors de Golden State ou encore des Nuggets de Denver a invité les joueurs à consommer de la drogue...

« Il y a une raison pour laquelle la drogue est autorisée dans la bulle »